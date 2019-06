Coburg vor 17 Stunden

Erfahrungsaustausch zum Intervallfasten

Der Awo-Treff bietet am Donnerstag, 27. Juni, ein Austauschtreffen für alle Anwender des Intervallfastens an. Beginn ist um 15.30 Uhr im Treff am Bürglaßschlösschen. Eine Anmeldung unter der Telefonnu...