Erfahrungsaustausch mit Integrationslotsin

Die Veranstaltungsreihe der Integrationslotsin des Landkreises Haßberge, Siza Zaby, geht am Mittwoch, 28. November, in die nächste Runde. Darauf weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.

Zuwanderung steuern und Integration gestalten. Dies ist die gesetzte Zielrichtung der aktuellen Politik. Während die Steuerung der Zuwanderung durch das geplante Einwanderungsgesetz eine neue Richtung erhalten soll, gestalten unzählige Aktivitäten die Integration vor Ort - sei es der Handwerksbetrieb, der dem Zugewanderten eine berufliche Perspektive bietet, sei es der Vereinsvorstand, der die sportlichen oder musikalischen Qualitäten der neuen Einwohner zu schätzen weiß, oder die Dorfgemeinschaft, für die die Integration eine Selbstverständlichkeit ist.

Dialog und Erfahrungen

"Die kommende Veranstaltung", so sagt Siza Zaby "möchten wir nutzen, um im Dialog die bisher gesammelten Erfahrungen zu besprechen, hieraus Erkenntnisse zu gewinnen und Perspektiven für eine Weiterentwicklung unserer ehrenamtlichen Arbeit zu diskutieren." Entsprechend lautet das Thema: "Reflexion eigener Erfahrungen, Werte und Normen".

Viel hat sich getan in den vergangenen Jahren: Die Deutschkurse bewähren sich laut Behördenangaben; immer mehr Zuwanderer sind in Lohn und Brot, haben eine Wohnung gefunden, ein eigenes Auto gekauft, sich einem Verein angeschlossen.

Doch es sind auch noch eine Menge von Aufgaben zu bewältigen: Wer weiß besser als die freiwilligen Helfer, wo aktuell der Schuh drückt. Ein Beispiel nennt Wolfgang Aull, Ehrenamtlicher aus Eschenau: "Wenn wir Religionsfreiheit leben wollen", so seine Überzeugung, "müssen wir Bestattungsmöglichkeiten für Muslime einrichten." Ein anderes Thema wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe schon breit diskutiert: Welches Bildungsniveau ist erforderlich, um langfristig den Alltag zu meistern, welche Bildungsinhalte haben Priorität?

Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten. Es sind keine Referenten geladen, sondern es ist geplant, dass in einer vertrauten Diskussionsrunde alle zu Wort kommen können, die aus ihrem Erfahrungsschatz heraus offene Fragen, Anregungen und Hinweise haben. Stattfinden wird die Veranstaltung am Mittwoch, 28. November, ab 19 Uhr im Gebäude der Volkshochschule (VHS) Haßberge in Haßfurt (Hofheimer Straße). red