Erfahrungen sammeln

Informationen zum Engagement im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bekommen Interessierte in einer Veranstaltung der Agentur für Arbeit am Donnerstag, 5. März im Schweinfurter BiZ. Der Eintritt ist für die Veranstaltung frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Interessante Einblicke in den BFD und das FSJ sowie Tipps zur Auswahl der Aufgabengebiete und Planung des Freiwilligendienstes, gibt es am Donnerstag, 5. März, 15 Uhr, und um 16 Uhr (Wiederholung) im BiZ der Agentur für Arbeit Schweinfurt in der Kornacherstraße 6.Bildungsreferent, René Pröstler, vom Bayerischen Roten Kreuz referiert zum Thema und steht für Fragen zur Verfügung. Weitere Infos rund um Ausbildung oder Studium sind unter: https://www.arbeitsagentur.de/bildung zu finden oder über die Berufsberatung vor Ort, Tel.: 0800/ 455 55 00 (gebührenfrei). red