Die Selbsthilfegruppe für Menschen mit Essstörungen hat noch Plätze frei. Mit Gesprächen und Erfahrungsaustausch helfen sich Betroffene von Essstörungen gegenseitig. Regelmäßig alle 14 Tage trifft sich die Selbsthilfegruppe in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt in Bamberg. Infos und Anmeldung unter der Nummer 0160/4377239 oder per E-Mail info@selbsthilfebuero.de. Jede Anfrage werde vertraulich behandelt. red