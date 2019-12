Erfahrungen austauschen für Frauen

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg lädt ein zu ökumenischen Frauenbildungstagen am Montag, 20. Januar, der Region Eggolsheim sowie am Dienstag, 21. Januar, der Region Heroldsbach-Hallerndorf.

Die Tage beginnen jeweils um 9.30 Uhr mit einem Vortrag der Trauer- und Lebensbegleiterin Cornelia von Aufseß zum Thema "Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens". Anhand von Beispielen aus ihrer Tätigkeit als Trauer- und Lebensbegleiterin zeigt Cornelia von Aufseß, dass jeder Mensch - auch in schwierigen Lebensumständen oder tiefen Sinnkrisen - die Möglichkeit besitzt, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und ein eigenverantwortliches und sinnerfülltes Dasein zu erfahren.

Nach dem Mittagessen wird gemeinsam ein Wortgottesdienst gefeiert. Mit Kaffee und Kuchen endet der Tag dann in gemütlicher Runde gegen 16 Uhr. Wie jedes Jahr ist es möglich, in den Ortschaften in der Region um Eggolsheim in die Busse zuzusteigen.

Anmeldung bis Freitag, 10. Januar: für die Region Eggolsheim bei Maria Götz (Telefon 09545/5208), Monika Eismann (Telefon 09545/7423) und Anni Ohlmann (Telefon 09545/1477); für die Region Heroldsbach-Hallerndorf bei Maria Amon (Telefon 09199/6969910), Beatrix Hammermüller (Telefon 09131/55922) und Monika Kupfer (Tel. 09190/1882). red