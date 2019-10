Erfahrungen aus dem Schiefergebirge

Das Technische Denkmal "Historischer Schieferbergbau Lehesten" und das Berliner Unternehmen Rohnstock Biografien laden Handwerker verschiedener Gewerke, interessierte Zuhörer und Gäste zum persönlichen Erfahrungsaustausch am Montag, 28. Oktober, um 16 Uhr in die traditionsreiche Dachdeckerschule in Lehesten ein (Friedrichsbruch 3).

Die Teilnehmer dieses zweiten öffentlichen Lehestener Erzählsalons "Handwerk erzählt - Zwischen Tradition und Zukunft" berichten von ihrem Werdegang und ihrem Beruf. Sie erzählen, wie sie zum Handwerk kamen und gar Meister wurden, welche Potenziale das Handwerk hat und was die gegenwärtigen Herausforderungen sind. red