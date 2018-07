Erfahren, was andere sehen

thi



Zur Feier des 30-jährigen Bestehens des Lichtenfelser Monatstreffs der Bezirksgruppe Oberfranken des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes, in dessen Mittelpunkt die Ehrung einiger langjähriger Mitglieder stand, konnte der Stammtischleiter Rainer Hader in der "Alten Schmiede" in Wolfsdorf neben zahlreichen Mitgliedern auch mehrere Ehrengäste begrüßen.Die Feier des 30-jährigen Bestehens des Stammtisches wollte man mit einer kirchlichen Andacht begehen. Die evangelische Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen entzündete fünf Kerzen für die Gemeinschaft. Den Rückblick auf die vergangenen 30 Jahre verlas Silvia Wachter, die den Nachmittag auch musikalisch gestaltete. Nachdem bis 1987 für die Blinden und Sehbehinderten der Region jährlich nur eine Versammlung sowie ein Tagesausflug stattfanden, wurde am 20. Januar 1988 auf Anregung von Anna Schmidt und Meta Hofmann in der Gastwirtschaft "Scheffelklause" der Lichtenfelser Stammtisch gegründet. Beide Frauen übernahmen auch die Leitung des Stammtisches, ehe später Anna Schmidt mit ihrem Mann Niklas diese Aufgabe wahrnahm. Josef Braun, der der Bezirksgruppe ab 1987 angehört, leitete den Stammtisch von 1999 bis 2012 im neuen Stammlokal "Zum Falken". Unter seiner Führung veranstaltete man Versammlungen, Ausflüge, Faschingsfeiern, Maiandachten, Weinfeste und Weihnachtsfeiern. Seit 2012 ist Rainer Hader der Stammtischleiter, der sich mit viel Engagement und Herzblut um die Organisation der regelmäßig stattfindenden Stammtischveranstaltungen kümmert. Nachdem man sich von 2010 bis 2017 in der Gaststätte Rauch traf, ist nun das neue Stammlokal der Gasthof Müller in Reundorf.Rainer Hader oblag es dann, mit den Gründungsmitgliedern Meta Hofmann und Hans Schmidt aus Roth, der seit 1988 Mitglied des Stammtisches ist und dem langjährigen Stammtischleiter Josef Braun, gleich drei langjährige und äußerst verdienstvolle Stammtischmitglieder zu ehren und ihnen ein Geschenk zu überreichen. Auch Meta Hofmann blickte noch einmal aus ihrer Sicht auf die von einem innigen Kameradschaftsgeist geprägten vergangenen 30 Jahre zurück. "Der Stammtisch ist für mich eine wichtige unterhaltsame Veranstaltung, die ich nicht missen möchte. Was wir nicht sehen können, können wir hier erfahren", meinte sie.