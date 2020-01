Erdnussküche näher kennenlernen

In einem Kurs der Volkshochschule dreht sich alles rund um die Erdnuss. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes darüber und was man daraus machen kann. Ein Brotaufstrich und ein asiatisches Gericht werden gemeinsam zubereitet. Der Kurs findet am Samstag, 25. Januar, von 13 bis 16 Uhr in der VHS-Lehrküche statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www-vhs-coburg.de möglich. red