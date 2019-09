Erdloch wird Radfahrer zum Verhängnis

Am Sonntagvormittag stürzte ein 69-jähriger Radfahrer im Luisenhain und musste leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war vom Radweg in eine Wiese abgefahren und hatte ein etwa ein Meter breites Erdloch übersehen. Taschendieb langt in Pfarrgarten zu Am Sonntag zwischen 10 und 11.30 Uhr wurden in einem Pfarrgarten in der Bonhoefferstraße eine Herrenhandtasche sowie eine weiße Lederumhängetasche gestohlen. Kurze Zeit später fand der Geschädigte die Herrenhandtasche in einem Gebüsch des Pfarrgartens wieder. Es fehlte allerdings ein dreistelliger Bargeldbetrag. Von der weißen Damenhandtasche, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand, fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Beim Einparken gegen Porsche gestoßen Am Sonntagnachmittag wurde in der Langen Straße die Fahrerin eines schwarzen VW Käfers dabei beobachtet, wie sie beim Einparken gegen einen Porsche gestoßen ist. Nachdem die Autofahrerin den Porsche begutachtet hatte, lief sie einfach davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Als dann die Polizei von Zeugen verständigt wurde, kam die Unfallfahrerin zu ihrem Wagen zurück.

Unfallflucht dank Zeugen schnell geklärt Sachschaden von etwa 100 Euro richtete am Sonntagabend der Fahrer eines VW Passat an einem VW Polo an, als er gegen 18 Uhr in der Krötleinstraße gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs fuhr. Auch hier wurde die Unfallflucht von aufmerksamen Zeugen beobachtet, welche die Polizei verständigten.

Handy-Dieb wird in Weinstube fündig Am Sonntag zwischen 0.30 und 1 Uhr wurde einem Gast in einer Weinstube in der Oberen Sandstraße sein auf dem Tisch abgelegtes Handy gestohlen. Das graue LG-Mobiltelefon hat einen Zeitwert von etwa 100 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol