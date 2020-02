"Erdkinderplan" kennengelernt

Durch die Aktion "Tag der freien Schulen" lernen Politiker Schulen kennen, die die Bildungslandschaft in der Region mitgestalten. Ein paar Tage nach dem Besuch von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein waren Michael Hofmann, Mitglied des Landtags, und Annette Prechtel, Mitglied des Stadtrates Forchheim, an der Privaten Montessorischule in Forchheim zu Gast.

Ebenso wie viele andere Interessierte nutzten die beiden Politiker am Tag der offenen Tür die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Montessorischule zu blicken. Sie konnten miterleben, wie die Schüler sich den Unterrichtsstoff anhand von anschaulichen Materialien erarbeiten und lernten das Projekt "Erdkinderplan" kennen, bei dem die Schüler auf einem Grundstück in Forchheim durch praktisches Arbeiten lernen. Schüler der Abschlussklasse erläuterten ihnen anschaulich ihre Facharbeiten. red