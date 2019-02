Am Montagabend warf ein bislang unbekannter Täter von der Brücke zwischen Dormitz und Kleinsendelbach auf den VW einer 57-Jährigen einen Erdbrocken. Die Fahrerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am Pkw entstand kein Schaden. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der PI Forchheim in Verbindung zu setzen. pol