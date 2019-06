Erdbeer-Freunde finden reichlich Naschwerk

Die Genussregion Coburger Land hat wieder eine runde, süße Attraktion: Gutes aus der Region gibt es jetzt wieder zum Selbstpflücken. Die Erdbeerfelder von Bayer's Franken Erdbeeren in Lautertal sind geöffnet. Die Philosophie, die dahinter steckt, ist denkbar einfach, heißt es in einer Pressemeldung: eigenen Korb mitbringen, Erdbeeren pflücken und nur das bezahlen, was im Korb landet. Naschen ist erlaubt, denn frisch schmecken die gesunden Früchte bekanntlich am besten. Zur Eröffnung kam auch Karl Kolb, der neu gewählte Bürgermeister der Gemeinde Lautertal. Es war einer seiner ersten offiziellen Termine. Die Genussregion Coburger Land, ein Netzwerk aus regionalen Erzeugern, Produzenten, Direktvermarktern und Gastronomen, war ebenfalls beim "Anpflücken" auf dem Lautertaler Erdbeerfeld dabei. Die roten Beeren können von Montag bis Samstag zwischen 9 und 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 10 und 18 Uhr geerntet werden. red