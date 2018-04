Erbschaft entpuppt sich als Betrugsmasche

Ein Bürger aus Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) hat einen Brief von einem angeblichen Notar aus Wien erhalten. Dieser erklärte, dass im Rahmen einer Erbschaftsangelegenheit noch Gebühren in Höhe von 87,40 Euro offen seien. Per Nachnahme wurde der geforderte Betrag gutgläubig beglichen. Erst als der Mann im Internet nach einer Telefonnummer mit dem Namen des Notars suchte, war ihm klar, dass er einem Betrüger auf den Leim gegangen war. Die Betrugsmasche mittels Nachnahmeschreiben falscher Notare ist kein Einzelfall. Das Geld allerdings muss der Forther ohne Erbschaft abschreiben.