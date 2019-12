Der CSU-Ortsverband Herzogenaurach lädt zusammen mit seiner Bürgermeisterkandidatin Sabine Hanisch alle interessierten Bürger zu einem Informationsabend zum Thema "Erben und vererben" ein. Dieser findet am am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr in der Herzo-Bar statt. Als Referenten des Abends kündigt die Ortsvorsitzende Antje Körner den Notarassessor und Wirtschaftsmediator Johannes Eichelsdörfer an. Er gibt Antworten auf Fragen rund um Testament, Vermächtnis und mehr. red