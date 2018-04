"Erben und Vererben"

Streitigkeiten unter den Erben bezüglich einer Vermögensübertragung können durch ein formell und inhaltlich richtiges Testament vermieden werden. Etwa 80 Prozent der Testamente sind aus Formgründen ungültig oder inhaltlich so widersprüchlich verfasst, dass der tatsächliche Wille nicht eindeutig zu erkennen ist. Der Seniorenbeirat hat zu dieser Thematik den Fachanwalt für Erbrecht Harald Aust eingeladen. Gleichzeitig erörtert er die Rechte und Pflichten einer Erbengemeinschaft sowie die Frage, ob eine Übertragung zu Lebzeiten die bessere Option ist. Zu diesem Vortrag lädt der Seniorenbeirat am 11. April um 14.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in den großen Sitzungssaal des Rathauses ein (mit dem Lift behindertengerecht erreichbar). red