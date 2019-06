Erben und Vererben mit Tücken

Ein jeder kann in seinem Testament bestimmen, wer nach seinem Ableben das Hinterlassene erbt. Doch soll das Erbe in die richtigen Hände gelangen, ist es wichtig, einige inhaltliche sowie formale Grundregeln zu beachten. Das gilt im Besonderen für Getrenntlebende und Geschiedene. Rechtsanwalt Ekkehard Nüsslein informiert am morgigen Mittwoch, 19. Juni, um 19.30 Uhr im Gasthaus Melber, Höfener Hauptstraße 18, Höfen, zum Thema "Erbrecht bei Trennung und Scheidung". Veranstalter ist der gemeinnützige Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV). Der Eintritt ist kostenfrei. red