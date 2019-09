Er stand Schmiere, sie steckte Kleidung ein

Am Samstag wurde der Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Innenstadt auf ein Pärchen aufmerksam, das diverse Bekleidungsstücke mitgehen lassen wollte. Hierbei stand der Freund Schmiere, während sie in der Umkleide die Etiketten der Artikel entfernte und die Ware anschließend in ihre Tasche steckte. Danach verließen die beiden getrennt voneinander das Geschäft, konnten jedoch durch den Ladendetektiv noch gestellt werden. Die anschließende Durchsuchung durch die Polizei lieferte nicht nur die gestohlene Ware wieder, sondern auch Betäubungsmittel. Das Pärchen erwarten nun Strafanzeigen aufgrund Ladendiebstahls und eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz.