Er sorgt für das Dach über dem Kopf

Historisch niedrige Zinsen auf Hypotheken und die Chance auf saftige Zuschüsse machen es möglich: Der Traum vom Eigenheim wird für immer mehr Menschen im Kreis Kronach zur Realität. "Momentan gibt es auf dem Häusermarkt eine sehr große Nachfrage, doch nur wenig ist im Angebot", weiß Thomas Rauh.

Der Immobilienfachwirt bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach hat in den vergangenen 25 Jahren rund 1500 Immobilien an den Mann oder die Frau gebracht - für den 53-Jährigen ein absoluter Traumjob. "Ich habe nicht nur mit Zahlen zu tun, sondern bin nah an den Menschen dran." Im Gegensatz zu einem Mantel, der nach ein paar Jahren ausgedient hat, sei ein Haus etwas Elementares. "Das Immobiliengeschäft ist sehr emotional. Manche Kunden, denen ich vor zehn oder 15 Jahren ein Haus vermittelt habe, sind heute noch dankbar, weil sie mit ihrer Immobilie glücklich sind", erzählt Rauh.

Und viele Kunden würden irgendwann wieder kommen, wenn sie etwas anderes suchen oder ihr Haus doch irgendwann verkaufen wollen oder müssen. Der Kronacher ist hautnah bei den schönsten Momenten im Leben seiner Kunden dabei und erlebt herzerwärmende Geschichten wie diese: "Ich habe mit einer Familie ein Wohnhaus besichtigt. Die Eltern haben nach der Besichtigung gleich abgesagt", erzählt Rauh. Doch da hätten sie die Rechnung ohne ihre kleine Tochter gemacht. "Die war über diese Absage gar nicht erfreut. Nach zwei Tagen rief mich dann der Papa an und fragte, ob das Haus noch da wäre. Er möchte es gerne kaufen." Bis heute lebe die Familie glücklich in besagtem Haus. Doch Rauh wird auch Zeuge trauriger Schicksale. "Schwierig sind Scheidungen, die vielleicht nicht so friedlich ablaufen, oder Zwangsversteigerungen."

Und natürlich sei es nie schön, wenn Senioren ihr Haus verkaufen müssten, weil sie es alleine nicht mehr instandhalten können und beispielsweise ins Altenheim ziehen. "Aber dann kann ich sie beim Verkauf in ihrer Not unterstützen und vielleicht findet sich eine junge Familie, die einzieht und das Haus mit neuen Leben erfüllt. Es nützt niemandem etwas, wenn das Haus lange Zeit leer steht."

Leer stehende Häuser sind im Kreis Kronach derzeit allerdings rar. Nur etwa ein Viertel seiner Kunden suche nach Bauland, der Rest nach fertigen Häusern. "Es kommt natürlich darauf an, wo jemand wohnen will." So sei es aktuell sehr schwer, in Kronach und im südlichen Kreisgebiet (Mitwitz, Küps, Weißenbrunn) ein Haus zu finden. "Dort ist die Nachfrage größer als das Angebot."

Im Nordkreis winken Schnäppchen

Das liege vor allem an der guten Verkehrsanbindung und Infrastruktur. In Marktrodach zum Beispiel kostet ein gut erhaltenes Wohnhaus etwa 200 000 Euro. "Es gibt dort Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Kindergärten, Schwimmbad und eine Grundschule. Das macht den Preis aus."

Der nördliche Landkreis sei derzeit noch wenig gefragt. Dort sind Wohnhäuser schon ab 30 000 Euro zu haben. Aufgrund dessen, dass derzeit so viele Menschen Häuser suchen, sieht Rauh für die nördlichen Ortschaften durchaus Chancen. "In Tettau gibt es mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze als Einwohner. Wer dort arbeitet und sich ein Haus kauft, kann ein echtes Schnäppchen machen", erklärt der Immobilienexperte. "Da bleibt auf Dauer richtig was im Geldbeutel übrig."

Vor allem für Familien sei der Zeitpunkt günstig. Durch die neue Eigenheimzulage mit 10 000 Euro und das Baukindergeld mit 1500 Euro pro Kind im Jahr - und das zehn Jahre lang - werden Familien in Bayern sehr gut unterstützt. "Wer zwei oder drei Kinder hat und sich ein Haus kauft, das schon etwas älter ist, bekommt das Eigenheim dann fast schon geschenkt." Der Vorteil einer Haussanierung liege in der sehr hohen Unterstützung durch die Kfw-Förderbank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Die Makler der Sparkasse sind laut Rauh Profis, bilden sich regelmäßig weiter und sind seit mehreren Jahren in der Immobilienbranche tätig. "Dadurch gewährleisten wir eine optimale Beratung der Verkäufer sowie der Käufer." Im Gegensatz zu einem Privatmakler, sind und bleiben die Immobilienkunden von Rauh und seinen Kollegen weiterhin Sparkassen-Kunden. "Wir sehen nicht das kurzfristige Geschäft, sondern uns liegt die Zufriedenheit der Kunden am Herzen und ein faires Miteinander. Denn zufriedene Kunden empfehlen uns auch weiter."