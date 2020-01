Er schlüpft in neun Rollen

Unter dem Motto "Mer soocht ja nix, mer redt ja bluß!" laden die Faschingsfreunde Neuenmarkt im 39. Jahr ihres Bestehens am Samstag, 8. Februar, ab 19.30 Uhr zu einer Neuauflage ihrer Gala in den "Faschingstempel" Gemeindesaal ein. Aus ursprünglich über 20 Jecken ist nur noch ein "Häuflein der Aufrechten" übrig geblieben. Auch wenn die Akteure in die Jahre gekommen sind, aufgeben wollen sie nicht, denn dazu bieten sich Jahr für Jahr immer wieder neue Geschichten an, die danach schreien, in einem Sketch glossiert zu werden. Da ist klar, dass an dem Programm bis zuletzt "gebastelt" werden muss.

Neben Werner Reißaus, der vor 39 Jahren den Neuenmarkter Fasching mit weiteren Jecken aus dem Tiefschlaf holte, sind in diesem Jahr Jürgen Peter, Nicolas Peter, Inge Peter, Alexander Hollweg, Benedikt Lehmann und Michael Lehner mit dabei. Mit Norman Gebhardt konnte man einen Akteur aus früheren Jahren gewinnen, der sich bereit erklärte, nochmals das Double für Bürgermeister Siegfried Decker zu übernehmen. Viele Akteure hatten sich in dieser Aufgabe schon versucht, aber nur Gebhardt schaffte es, das Gemeindeoberhaupt nahezu perfekt zu imitieren. In dem Sketch "Dexid" geht es um Deckers Abschied. Mit von der Partie sind der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Alexander Hollweg), Landrat Klaus Peter Söllner (Nicolas Peter) und ein Lokalreporter (Werner Reißaus).

Die tragende Figur ist Nicolas Peter, der in nicht weniger als neun Rollen schlüpft. Ihm liegt das Rollenspiel, er ist ein Perfektionist mit Leidenschaft. Er wird auch als Landrat Klaus Peter Söllner auf die Bühne kommen. In einem Gespräch mit einem Lokalreporter wird er erklären, warum er noch einmal als Landratskandidat seinen Hut in den Ring wirft.

Auch gesanglich ein Juwel

In den Gesangsbeiträgen ist Nicolas Peter ebenfalls ein Juwel. Gemeinsam mit seinem Vater Jürgen Peter ist er wie kein anderer in der Lage, bekannte Lieder auf Personen oder lokale Geschehnisse treffend umzutexten. "Wir verstehen uns da sehr gut, weil wir beide sehr konstruktiv sind. Und wir sind sehr offen für die Vorschläge des anderen."

Vater und Sohn Peter sind ausgesprochene Alphatiere und für die Neuenmarkter Faschingsfreunde unersetzlich. Ohne sie geht nichts, das wissen die restlichen Akteure auch zu schätzen.

Eine feste Größe ist seit vielen Jahren zudem Alexander Hollweg. Unvergessen seine Rolle als Papst Johannes Paul.

Jürgen Peter ist mit seiner Ehefrau Inge 1984 zu den Faschingsfreunden gestoßen: "Man hat mich von Anfang an gut aufgenommen. Ich traf auf Leute, die gerne einen Blödsinn machen." Seine Paraderolle war und ist bis heute der frühere Gemeinderat Max Königsdorfer. Bei dem Sketch "Jugend trainiert für Olympia" - hier geht es um den künftigen Spielplatz an der Tagespflegeeinrichtung in Hegnabrunn - taucht der Max wieder auf.

Eine Stärke von Jürgen Peter ist das politische Kabarett, das passt auch in den Fasching. Dieses Mal beim Beitrag "Brüder, kauft Marmelade". Jürgen Peter zur Eigenart des Neuenmarkter Faschings: "Bei uns liegen die Höhepunkte in den Verrenkungen der Hirnwindungen." Inge Peter ist in diesem Jahr die einzige Frau unter lauter "Macho-Männern", wie sie selbst einräumt. "Frauen trauen sich das scheinbar nicht!

"Echter Franke" ein Urgestein

Als Urgestein ist Werner Reißaus wieder als "Echter Franke", ein weiterer Höhepunkt im Programm wird der Beitrag "Wirtshaus an der Bahn" sein. Hier geht es um die Reaktivierung der früheren Bahnhofsgaststätte, Mitwirkende sind Nicolas Peter als Stararchitekt, Gemeinderat Alexander Hollweg (er spielt sich natürlich selber), Michael Lehner als Otfried Reißaus von der Wärmeversorgung und Benedikt Lehmann als aktiver Feuerwehrmann. red