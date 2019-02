Er hatte auch ein Messer

Bei seinem Besuch in einer Spielothek in der Judengasse wollte am Donnerstag um 17 Uhr ein 23-Jähriger Geld aus einer Trinkgeldkasse stehlen. Die Spielhallenaufsicht bemerkte den Diebstahlversuch, verhinderte diesen und hielt den 23-Jährigen fest, bis die alarmierten Polizisten kamen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Coburger Ordnungshüter ein Messer. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Diebstahls mit Waffen ermittelt. Selbst wenn der Mann sich die Diebesbeute hätte sichern können, wäre der Ertrag nicht allzu hoch gewesen. In der Trinkgeldkasse befanden sich nicht einmal 3,50 Euro in Kleingeld, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. red