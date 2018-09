Epilepsieberatung in Haßfurt

Die Epilepsieberatung Unterfranken bietet auch Außensprechtage in Haßfurt an. Darauf weist der Schwerbehindertenbeauftragte des Landkreises Haßberge, Hans-Josef Hero, hin. Diese finden im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, Hofheimer Straße 69, jeweils von 13 bis 18 Uhr statt. Die nächsten Sprechtage sind am Donnerstag, 20. September, Dienstag, 23. Oktober, und Dienstag, 20. November.

Es wird um Terminvereinbarung direkt über die Epilepsieberatung Unterfranken gebeten: Telefon 0931/393-1580 (Diplom-Sozialpädagogin Henrike Staab-Kupke), E-Mail: epilepsieberatung@juliusspital.de. Während des Außensprechtags ist die Epilepsieberatung unter der Rufnummer 0151/12722497 zu erreichen.

Beraten lassen können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Epilepsie, deren Angehörige, Freunde und Bekannte sowie Fachleute, die mit Betroffenen arbeiten und alle, die sich für das Thema "Epilepsie" interessieren. Angeboten werden folgende Hilfen: Informationen über Krankheitsbild, Krankheitsverarbeitung und Notfallversorgung, Beratung bei persönlichen und familiären Problemen und bei Fragen des täglichen Lebens (zum Beispiel Sport, Freizeit, Wohnen), Hilfestellung bei Berufswahl, Konflikten am Arbeitsplatz und rechtlichen Angelegenheiten. red