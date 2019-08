Enzo ist ein etwa zwei Jahre alter Löwenköpfchen-Angora-Bock, der seit Ende Juli im Tierheim Kulmbach wohnt. Er ist mittlerweile kastriert und könnte in circa einer Woche zu einem netten Kaninchenmädchen ziehen. Enzo wünscht sich ein großzügiges Freigehege, in dem sich er und seine Freundin so richtig wohl fühlen können. Wer sich für Enzo interessiert, kann sich gerne im Kulmbacher Tierheim unter der Telefonnummer 09221/ 91288 melden. Foto: Tierheim