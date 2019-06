Entwurf wird erneut überarbeitet

Die Vorstellung der Entwurfsplanungen mit einer neuen Kostenschätzung für die geplante "Erlebniswelt fränkischer Sandstein" durch die Architekturbüros stand im Mittelpunkt einer Gemeinderatssitzung in Breitbrunn. Aufgrund einer Kostensteigerung aus dem Jahre 2016 um 23 Prozent oder 67 140 Euro waren die Planer gebeten worden, die Entwürfe zu überarbeiten und dem Gemeinderat erneut vorzulegen.

Vereidigung

Zu Beginn der Sitzung wurde Michael Mai als neues Gemeinderatsmitglied vereidigt. Er tritt die Nachfolge von Michael Lang an, der sein Amt abgegeben hat.

Das Büro Arc.grün stellte die Freiflächenplanung für die Erlebniswelt vor. Danach verlangt der Steinbruchverkehr eine stärkere Belastbarkeit der Zufahrt, und das ist mit einem Mehraufwand verbunden. Aufgrund des starken Gefälles kann die Aussichtsplattform nicht barrierefrei erschlossen werden. Außerdem hat sich der Alpenverein aus dem Projekt Kletterzentrum zurückgezogen. Alternativ ist nun eine Boulderfläche geplant, die dann aber nur drei Meter hoch sein darf. Für dieses "Freiklettern ohne Sicherung" ist ein Fallschutzkiesbett erforderlich.

Die zusätzlichen Leistungen mit einem Volumen von 55 575 Euro sind ausgewiesen; auf die Zufahrt entfallen 10 000 Euro, den Seitenbereich Zufahrt und Wanderzentrum (Schotterrasen) 18 900 Euro, auf den Aussichtspunkt ( Holzdeck) 7500 Euro, die Fallschutzflächen weitere 10 400 Euro, die Kiesschüttung am Kletterfelsen 6375 Euro und auf einen Entwässerungsgraben 2400 Euro. Das Planungsbüro legte auch Vorschläge für Kosteneinsparungen vor.

Angesprochen wurde auch die "Steinbruchvilla", die neu errichtet werden soll. Aus den Reihen des Gremiums kamen Fragen zum Bewirtungskonzept, zur Küche und der Toilettenanlage. Bei der "Steinhauerhütte" ging es um Veränderungen hinsichtlich des angedachten Glasdachs und die Zugänglichkeit des Gebäudes, die Kostensteigerung in sich bergen.

Wegen dieser Mehrkosten sollen noch einmal Klärungsgespräche wegen einer Kostenübernahme mit dem Unternehmer Martin Graser von den Bamberger Natursteinwerken sowie den Architekten geführt werden. Von einer Beschlussfassung wurde in der Sitzung abgesehen; es wurde eine Überarbeitung der Planung vorgeschlagen, die dem Gemeinderat erneut vorgelegt werden soll.

Keine Ladestation

Ein weiterer Punkt in der Sitzung war die Vorstellung des bayerischen Förderprogramms für Elektrofahrzeuge sowie des Förderprogramms des Landkreises Haßberge für den Unterhalt der Ladeinfrastruktur. Der Energieberater Günter Liebert vom Umweltbildungszentrum Oberschleichach stellte das Programm für die Errichtung der Ladesäule, des Netzanschlusses und der Montage vor. Die Ladesäule müsse öffentlich zugänglich sein, der Betrieb mit Strom aus erneuerbaren Energien beschlossen und die Mindestbe-triebsdauer von sechs Jahren eingehalten werden, sagte er.

Vorgesehen ist die Ladesäule bislang am geplanten Parkplatz der "Erlebniswelt fränkischer Sandstein". Dies traf aber nicht auf allgemeine Zustimmung im Gremium, das unter anderem den Standort am Gemeindezentrum in Breitbrunn als Alternative Gespräch brachte. Schließlich wurde mit 6:4 Stimmen abgelehnt, überhaupt einen Förderantrag für eine Ladeinfrastruktur zu stellen.

Für den Umbau

Dann ging es noch um den Umbau und die energetische Sanierung der alten Schule in Breitbrunn; das Projekt könnte über die Dorferneuerungsrichtlinien gefördert werden. Bürgermeisterin Gertrud Bühl (FW) erinnerte an die Planung aus dem Jahre 2015, die eine Kostenschätzung von rund einer Million Euro beinhaltet. Das Amt für ländliche Entwicklung habe eine grundsätzliche Förderung der Maßnahme bestätigt, sagte sie. Allerdings sei dazu ein Beschluss nötig, ob die Gemeinde das Projekt weiterverfolge und es müsse auch eine Entwurfsplanung erstellt werden. Erst danach könne eine endgültige Förderzusage erfolgen, hieß es.

Im Gremium wurde diskutiert, ob das Konzept aus dem Jahr 2015 noch tragfähig sei oder anders aufgestellt werden müsste. Der Gemeinderat Breitbrunn beschloss mit 6:5 Stimmen, den Umbau und die energetische Sanierung der alten Schule umzusetzen und eine Förderung zu beantragen. Die Verwaltung der Gemeinde wurde beauftragt, einen geeigneten Planer für das Projekt zu suchen. gg