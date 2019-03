Am Donnerstag, 4. April, findet um 19 Uhr im Von-Steinrück-Haus in Poppenhausen ein Vortrag über aktuelle Entwicklungen des Wasserrechts statt. Das Biosphärenreservat bietet diese Infoveranstaltung "Aktuelle Entwicklungen des Wasserrechts in Hessen" insbesondere Betreibern kleiner Wasserkraftanlagen in der Rhön an. Referent ist Fabio Longo, Fachanwalt für Verwaltungsrecht. sek