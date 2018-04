Entwicklungen am Flugplatz tolerierbar

Zufrieden schaute in der Hauptversammlung Hans-Jürgen Bengel, Vorsitzender des Bürgervereins Kramersfeld-Bruckertshof-Hirschknock, auf das vergangene Jahr: Hinsichtlich des Streits um die beste Trasse für den ICE habe sich der Einsatz der Interessenvertretung gelohnt. Auch mit der Entwicklung auf dem Flugplatz könne der Verein leben.

Der Bürgerverein hat gegen eine mögliche Ostumfahrung gekämpft. Bengel erinnerte daran, dass die Kramersfelder im Dezember sogar vor einer Stadtratssitzung demonstrierten. Mittlerweile habe sich der Stadtrat für den Ausbau im Bestand entschieden. "Der lange Kampf hat sich gelohnt", resümierte der Bürgervereinsvorsitzende.



Änderungen gehen weiter

Der Flugplatz allerdings werde die Kramersfelder weiter beschäftigen. Durch eine Gesetzesänderung sei nun auch der Instrumentenflugbetrieb mit Flächenflugzeugen möglich. Der Aero-Club hat das bereits beantragt. Auf Wunsch des Bürgervereins organisierte die Stadt hierzu im Herbst eine Informationsveranstaltung, die sehr gut besucht war.

Bengel gab weiter, was dort vermittelt wurde: Das Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr soll bestehen bleiben. Der Flugplatz werde eingezäunt, aber hinter dem Wald. Beim Genehmigungsverfahren sollen Einwendungen möglich sein. Der Bürgerverein werde diese Gelegenheit nutzen. Der Vorsitzende sieht allerdings nur geringe Erfolgsaussichten.



Schotterpiste wird verlegt

Bleiben sollen die Tonnagebegrenzung und der Status als Sonderlandeplatz. Wesentliche bauliche Änderungen soll es nicht geben, nur die Schotterpiste für die Segelflieger werde verschoben. Umweltverträglichkeit und Lärmschutz würden gewährleistet. Die Piloten müssten feste An- und Abflugkorridore nutzen.

Sollten diese Zusagen eingehalten werden, so hält Bengel die Entwicklung für tolerierbar. "Damit können wir leben", meinte er. "Die Natur ist mir da lieber als ein Gewerbegebiet."

Einen Fortschritt sieht er im Hirschknock: Rund um die Wilhelmsruh und auf der anderen Seite der Kemmerstraße wünschen sich die Grundstückseigentümer eine Änderung des Bebauungsplans K 6. Dieser weist den beschriebenen Bereich als Garten- und Grünland aus. Deshalb darf dort nicht gebaut und an den drei schon stehenden und bewohnten Häusern nichts geändert werden. Nach mehreren Gesprächen mit der Stadt gebe es nun einen Planentwurf. Dieser sehe vor, dass die bestehenden Häuser erhalten bleiben und zusätzliche Baugrundstücke ausgewiesen werden. Da mit Funden zu rechnen sei, würden archäologische Grabungen geplant. Die Erschließungskosten seien auf etwa 170 Euro pro Quadratmeter veranschlagt. Dazu kommt, dass die Autobahndirektion plane, in diesem Bereich den Lärmschutz zu verbessern.

Sollte das Baugebiet vorher ausgewiesen werden, müssten sich die Eigentümer auch an diesen Kosten beteiligen. Deshalb rate die Stadt, diese Baumaßnahme abzuwarten.

Seinen Bericht über aktuelle Entwicklungen im Stadtteil beschloss Bengel mit einem Hinweis auf den geplanten dringend notwendigen Ausbau der Kreisstraße BA 5 zwischen Gundelsheim und Hallstadt. Auch wenn die Umleitung über die Lichteneiche ausgewiesen wird, sei zu befürchten, dass viele Autofahrer über Kramersfeld ausweichen. Der Vereinsvorsitzende kündigte an, bei der Stadt anzufragen, was man tun könne, um den Verkehr einzudämmen.



Kleiner Zuwachs

Der Verein ist im vergangenen Jahr um zwei Mitglieder auf 218 gewachsen. Geboten wurden auch gesellige Veranstaltungen.

Höhepunkte im laufenden Jahr werden laut dem Vorsitzenden sicher der Besuch des Bundespolizei-Ausbildungszentrums im September und die Fahrt nach Hamburg vom 1. bis 4. November sein. Muttertagsfeier ist am 12. Mai.

Für ihre Treue zum Verein ehrte Hans-Jürgen Bengel Hanno Thiele, Tobias Motzer und Karl Preller, die seit 25 Jahren Mitglied sind, und Frank Mischner, der seit 50 Jahren dabei ist.

Den Kassenbericht erstattete Kassiererin Renate Ehrlich, bevor eine Bilderschau von der Kölnfahrt den Abend beschloss.