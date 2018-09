"Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele." Mit diesem Motto begründete Friedrich Wilhelm Raiffeisen das Genossenschaftswesen in Deutschland. Zum 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gibt es einen Einblick in die historische Entwicklung des Genossenschaftswesens in Bayern mit der Ausstellungseröffnung "Bilder und Dokumente zur Genossenschaftsgeschichte"am Donnerstag, 6. September, um 19 Uhr im Kompetenzzentrum am Theaterplatz. Nach einer Begrüßung wird Sana'a Wittmann vom Historischen Verein Bayerischer Genossenschaften durch die Ausstellung begleiten. red