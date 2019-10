Die Volkshochschule im Kreis Kronach bietet am Donnerstag, 10. Oktober, den Kurs "Entspannungsreise mit Klangschalen" an. Er findet von 18 bis 19 Uhr im Mehrzweckhaus am Rathaus statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder per Internet: www.vhs-kronach.de. red