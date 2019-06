Die Volkshochschule bietet mit Karin Wagner den Kurs "Entspannungsmix zum Kräftesammeln" an, bestehend aus Meditation, Autogenem Training und Progressiver Muskelentspannung nach Jacobsen. Der Kurs findet am Donnerstag, 4. Juli, 18 Uhr im Gemeindehaus statt. Anmeldung bitte unter Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red