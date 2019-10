Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet den Kurs "Rückenschmerz ade" - Entspannungskurs nur für Männer an. Der Kurs beginnt am Montag, 14. Oktober, umfasst drei Abende und findet jeweils von 19 bis 20 Uhr in der Heilpraxis Claudia Eckardt statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/60600 oder www.vhs-kronach.de. red