Entspannung mit Indian Balance

Mit Entspannungstrainerin (SKA) Ines Simon-Graf können die Teilnehmer am kommenden Freitag, 6. September, 16 Uhr, ab der Pfarrkirche die Weite der Natur genießen. Mit langsamen Übungen aus Indian Balance bewegen sie sich harmonisch und lösen Spannungen, während der Geist zur Ruhe kommt. Mit einer Meditation gehen die Teilnehmer in den Abend. Es wird gebeten, Sitzkissen mitzubringen und bequeme Kleidung zu tragen. Um Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Telefon 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de wird gebeten. red