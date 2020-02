Entspannung für gestresste Augen

Die Volkshochschule Kronach bietet mit Monika Wolf den Kurs "Entspannung für trockene und gestresste Augen" an. Gehören brennende, müde Augen, die trocken und gereizt sind zu Ihrem Arbeitsalltag? Verursacht werden sie meist durch das angestrengte Sehen am Bildschirm. An diesem Abend erfahren die Teilnehmer, warum viele berufliche Tätigkeiten die Augen so stark beanspruchen. Sie erhalten Infos, wie sich ihre Ernährung positiv auf ihre Augen auswirken kann. Augenentspannung und Übungen, die gleichzeitig das Sehen wieder vitalisieren, stehen auf dem Programm. Die wichtigsten Übungen werden geübt und in Schriftform zum Mitnehmen zur Verfügung gestellt. Der Kurs findet am Donnerstag, 5. März, von 19 bis 21.15 Uhr in der Rodachtalhalle (Hirtenwiesen 6) in Marktrodach im Vereinszimmer statt. Anmeldung: VHS Kronach, Telefon 09261/60600, oder unter www.vhs-kronach.de. red