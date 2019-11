Für den nachfolgenden Vortrag der VHS sind noch Plätze frei: Entspannung für gestresste Augen - Vortrag mit Übungen. An diesem Abend erfahren die Teilnehmer, warum viele berufliche Tätigkeiten die Augen so stark beanspruchen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 13. November, von 19 bis 20.30 Uhr. Referentin ist Monika Wolf, Ergotherapeutin-Augentrainerin. Veranstaltungsort ist die Grund- und Mittelschule Stadtsteinach. Anmeldungen zu diesem Vortrag sind unter Telefon 09225/9578-23 möglich. Die VHS-Kurse und Vorträge sind auch online unter www.stadtsteinach.de nachzulesen. red