Entspanntes Vergnügen im "Haus Fischbachtal"

"Es war so schön entspannt, das war ein tolles Gefühl." Gertrud Burger, die Leiterin der Kreativwerkstatt im "Haus Fischbachtal" spricht über den Frühjahrsbasar in der Schreinerei und über den erfolgreichen Verlauf. "Ich habe zum ersten Mal viele Aufgaben delegiert, konnte mich deshalb ganz den Fragen und Anregungen der Besucher widmen." Und die drehten sich hauptsächlich um Nachbestellungen und darum, wer eigentlich die tollen Ideen zu den einzelnen Stücken hat. Und wie diese hervorragende Qualität zustande kommt.

Gertrud Burger: "Die Ideen kommen entweder von mir, von anderen Team-Mitgliedern oder von den Bewohnern. Wir besprechen dann, was wir davon umsetzen können, und dann machen wir es einfach."

Erst Kaffee und Kuchen genossen

Der erwartete Ansturm hatte sich in diesem Jahr etwas entzerrt. "Das spart Nerven und Kraft", stellte Burger fest. "Viele haben wirklich vorher entspannt Kaffee und Kuchen genossen und danach eingekauft."

Etliche Besucher konnten sich nur schwer entscheiden, denn auch bei diesem Basar standen unzählige Artikel in der Ausstellung, viele in Trendfarben und aus Holz. "Holz geht immer", meint Burger, die mittlerweile ein Händchen dafür hat, was gekauft wird und was nicht. Produziert wird aber nur, solange es bei den Bewohnern nicht in Stress ausartet, versichert sie, denn "es ist Therapie und keine Akkordarbeit". Gut 30 Leute seien in den Prozess von der Produktion bis zur Präsentation eingebunden. "Wir sind am Ende alle mächtig stolz auf das, was jeder Einzelne geleistet hat." Und weil diese Einzelleistungen zu Teamleistungen wurden, konnten die Kinder Matt, Luke und Jan auch von Tisch zu Tisch laufen, um sich ihren Lieblingsfilzhasen auszusuchen. Und nur darum konnten auch viele andere Menschen durch die Schreinerei schlendern, sich die liebevoll und handgefertigten Waren ansehen und sich ihre Favoriten mit nach Hause nehmen. ml