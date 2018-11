Entspannte Blasmusik

Liebhaber der Blasmusik lädt die Jugendkapelle Aurachtal auch in diesem Jahr wieder zu einem Ohrenschmaus in die Klosterkirche nach Münchaurach ein. Das Konzert unter der Leitung von Wolfram Heinlein am Sonntag, 25. November, beginnt um 19 Uhr. Mit einer Auswahl an besinnlichen und auch beschwingten Musikstücken möchte die Jugendkapelle den Besuchern eine entspannte Stunde zum Ausklang des Sonntags bereiten. sae