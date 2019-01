"Stress lass nach - Kleinkinder entspannt erziehen" heißt ein Vortrag, der von Christine Brockard am 13. Februar in den Räumen von Pro Familia Bamberg um 19.30 Uhr geleitet wird. Dabei wird besprochen und praktisch ausprobiert, wie man in Stresssituationen ruhig wird und gelassen reagiert. Weitere Infos und Anmeldung unter der Rufnummer 0951/133900. red