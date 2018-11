Entspannt durch die Adventszeit

Um in der stressigen Weihnachtszeit etwas zur Ruhe zu kommen und innerlich loszulassen bietet die Volkshochschule Oerlenbach am Samstag, 8. Dezember, einen vorweihnachtlichen Yoga-Workshop an. Der Kurs findet von 10 bis 13 Uhr im großen Gymnastikraum der Wilhelm-Hegler-Halle statt. Anmeldungen für den Yoga-Kurs nimmt Vanessa Parente, Tel.: 09725/ 710 114 oder per Mail unter vanessa.parente@oerlenbach.de entgegen. sek