"Nada Brahma - Alles ist Klang" heißt es in der indischen Philosophie. Die Volkshochschule Landkreis Haßberge bietet am Montag, 11. Februar, von 19 bis 20 Uhr in der Waldorfschule in Haßfurt eine Klangentspannung an. Dabei können die Teilnehmer mit Angelika Eirich die entspannende Kraft der Klänge von nepalesischen Klangschalen, Gong, Klangauge und Gemshorn erfahren. Anmeldungen sind unter www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09521/94200 erbeten. red