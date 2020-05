Entspannen mit Yoga im Park

Sich vom Alltagsstress erholen und zur Ruhe kommen - das ist gerade in diesen herausfordernden Zeiten besonders wichtig. Der Yoga-Kurs, der am Mittwoch, 20. Mai, im Park von Schloss Aschach startet, bietet diese Möglichkeit. Unter Anleitung von Yogalehrerin Christiane Glöckler erlernen die Teilnehmer Körper- und Atemübungen, die ihnen zur Tiefenentspannung verhelfen. Körper und Geist können so neue Kraft und Beweglichkeit erlangen. Der Kurs eignet sich sowohl für Anfänger als auch Yoga-Geübte. Er umfasst acht Einheiten und findet ab dem 20. Mai immer mittwochs von 9.30 bis 10.45 Uhr statt. Die Kursgebühren werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst. Im Schlosspark können die Abstandsregeln von 1,50 Meter sehr gut eingehalten werden. Bei schlechtem Wetter wird die Kursstunde nach hinten verschoben. Eine Anmeldung ist direkt bei Yoga Bad Kissingen unter info@yoga-badkissingen.de oder Tel.: 0971/698 994 84 möglich. Zum Kurs sind eine Matte, ein Sitzkissen und bequeme Kleidung mitzubringen. Foto: Christiane Glöckler