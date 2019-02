Entspannen, kochen und tanzen

Bei folgenden Kursen der Volkshochschule (VHS) in Forchheim sind noch Plätze frei: Zeit für mich am Samstag, 23. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Entspannen und wohlfühlen, verschiedenste Techniken von Fantasiereisen über progressive Muskelentspannung zu Wellnessmassagen und Lockerungen mit Atemübungen und Yogastreching. Die Turnhalle befindet sich ganz am Ende der Ruhalmstraße, nicht am Gymnasium selbst. Jeden Tag ein anderes Gericht ab Dienstag, 26. Februar, von 18 bis 21 Uhr (dreimal). Was soll ich bloß kochen? Hier kommen Ideen. Dieser Kurs bietet einen abwechslungsreichen Speiseplan für drei Wochen, das heißt, es werden 21 verschiedene Gerichte zubereitet. Diese sind schmackhaft, schnell zubereitet und auch noch gesund. Sicher entdecken Sie hier etwas für Ihren Gaumen. Auch Anfänger sind willkommen. Rezeptbeispiele sind Schnittbohneneintopf, Königsberger Klopse, Hähnchenbrust mit Mango und Makkaroni-Auflauf mit Cambozola. Mitzubringen sind Restebehälter, ein Geschirrtuch und ein Spüllappen. Progressive Muskelentspannung ab Mittwoch, 27. Februar, von 19.30 bis 20.45 Uhr (zehnmal). Muskelentspannung nach Jacobson ist eine einfache und wirksame Entspannungsmethode. Durch das Eingehen auf die eigene Atmung und gezielte An- und Entspannung der Muskulatur können Sie Ihr Körpergefühl verändern, verspannte Muskeln lockern und nach und nach mehr Gelassenheit erreichen. Neben dem Erlernen steht vor allem die Tiefenentspannung in jeder Stunde im Vordergrund, so dass Sie sich jedes Mal erholt fühlen und dies mit in den Alltag nehmen. Besonders in der zweiten Kurshälfte dürfen Sie sich auch auf Igelballmassagen freuen. Bequeme und warme Kleidung sowie eine dicke Unterlage, ein Kissen, eine Decke und gegebenenfalls eine Knierolle unterstützen Sie dabei.

Auch bei folgendem VHS-Kurs in Eggolsheim sind noch Plätze frei: Tanzkreis I am Sonntag Tanzkurs für geübte Tänzer ab Sonntag, 24. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr (zwölfmal). Es genügt eine Anmeldung pro Paar.

Anmeldungen nimmt das VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, Telefon 09191/861060, auch über das Internet (www.vhs-forchheim.de) entgegen. Hier sind auch weitere Informationen erhältlich. red