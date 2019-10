Entspannen bei der Volkshochschule

Die Volkshochschule (VHS) Haßberge bietet allen Interessierten einen Entspannungsabend in Stettfeld an. So stellt die Kursleiterin Roswitha Amend am Freitag, 11. Oktober, von 18 bis 19 Uhr das autogene Training vor. Dabei handelt es sich um eine bewährte Möglichkeit, mit der die Teilnehmer lernen, sich mit ein wenig Übung zu entspannen und sich ruhig und gelassen zu fühlen. Das Entspannungsverfahren kann sich positiv auf Schlafstörungen auswirken und trainiert die Konzentrationsfähigkeit. Von 19.15 bis 20.15 Uhr geht es dann um die "Progressive Muskelentspannung". Durch die bewusste An- und Entspannung der Muskulatur können Symptome körperlicher Unruhe oder Erregung reduziert, Muskelverspannungen aufgespürt und gelockert sowie Schmerzen verringert werden. Kursort ist in der Flachsdarre 1 in Stettfeld. Anmeldungen für beide Angebote nimmt Monika Dittmann, Ruf 09522/301188, entgegen (oder auch online unter www.vhs-hassberge.de). red