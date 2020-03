Entsorgung läuft weiter

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge gibt aufgrund der aktuellen Entwicklung zur Abfallentsorgung nachfolgende Hinweise:

Die Wertstoffhöfe bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Grüngutabgabe entfällt in der Zeit der Ausgangsbeschränkung. Ob die für Samstag, 4. April, vorgesehene Entsorgungsmöglichkeit für holzige Gartenabfälle möglich sein wird, wird noch mitgeteilt. Die Sperrmüllabfuhr auf Abruf entfällt. Dies gilt auch für Abholungen, die bereits terminiert sind; es werden neue Abholtermine vereinbart.

Die Gelbe Tonne wird weiterhin abgefahren. Haushalte, die über keine Gelbe Tonne verfügen, sollen vorübergehend restentleerte Verkaufsverpackungen in haushaltsüblichen Kunststoffsäcken sammeln und die zugeschnürten Säcke am Abfuhrtag der Gelben Tonne vor dem Grundstück für die Straßensammlung bereitstellen. Die Restmüllentsorgung läuft wie gewohnt weiter (schwarze Tonne); Mehrmengen Restmüll (nicht Sperrmüll) können in Säcken (zugeschnürt) dazugestellt werden. Die Restmülltonne (vierwöchentlich, roter Deckel) kann zur 14-tägigen Restmüllabfuhr bereitgestellt werden.

Die Biomüllentsorgung läuft wie gewohnt weiter (braune Tonne) wie auch die Altpapierentsorgung (blaue Tonne). Im Kreisabfallzentrum Wonfurt werden keine Anlieferungen von Privatpersonen angenommen. Die Wühlkisten in Haßfurt, Hofheim, Ebern und Eltmann sowie Möbel-ZAK in Hofheim sind ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen. red