Entschleunigung pur

In seiner Multivision "Irland - bis ans Ende der Welt" erzählt Hartmut Krinitz am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle von grandiosen Landschaften und eigenwilligen Charakteren, von der Allpräsenz des Meeres und der irischen Musik und Literatur.

Er berichtet von Wallfahrten, Festen und Pferdemärkten, von Touren mit dem Kajütboot und zu Fuß in einer weiten Landschaft, erlebt die Auferstehung von James Joyce in Dublin und zeigt den einzigen Ort in Irland, an dem es nie regnet.

Der Reisejournalist Hartmut Krinitz gilt als einer der profundesten Irlandkenner Deutschlands. Seine Schau ist eine Hommage an ein kleines Land und seine Bewohner, die mit ihrer heiteren Melancholie und der entschleunigten Lebensart oft wie ein Gegenentwurf zu dem auf Effizienz getrimmten Dasein unserer Tage wirken.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Friedrich und im Reisecenter Schaffranek in Kulmbach. red