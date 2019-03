Entschlacken, entgiften

Im Frühling stehen die Zeichen auf Entschlackung, Entgiftung und Erneuerung. Diesem Thema widmet sich die Frauen- Auszeit am Freitag, 15. März, in der Kräuterschule in Roßbach, auch mit Handarbeiten und einer Weisheitsgeschichte. Beginn ist um 17.30 Uhr, das Ende gegen 20.30 Uhr. Anmeldeschluss ist am Montag, 11. März, Tel.: 09744/306, oder g.sadunh@yahoo.de. sek