Entscheidungshilfe: Soll mein Kind aufs Gymnasium gehen?

"Auf welche Schule soll mein Kind?" Das fragen sich zurzeit viele Eltern von Schülerinnen und Schülern der vierten und fünften Jahrgangsstufen. Für alle, die einen Übertritt ins Gymnasium ins Auge fassen, kann der Tag der offenen Tür am Meranier-Gymnasium am Samstag, 23. Februar, eine Entscheidungshilfe sein.

Und für diejenigen, die ihre Entscheidung schon getroffen haben, ist es bestimmt spannend, die neue Schule kennenzulernen. Interessant ist der Vormittag auch für Jugendliche mit einem Mittleren Bildungsabschluss, die über die Einführungsklasse in die Oberstufe des Gymnasiums kommen und die allgemeine Hochschulreife erreichen wollen.

Schulchor singt

Die Schule öffnet ihre Pforten ab 8.45 Uhr, um 9 Uhr freut sich der Schulleite Stefan Völke, Eltern und Kinder zu begrüßen. Es folgt eine kurze Einführung zur Schullaufbahn und zu den vielfältigen Angeboten des Gymnasiums. Den musikalischen Rahmen gestaltet der Schulchor des Meranier-Gymnasiums.

Im Anschluss haben die Besucher bis etwa 12 Uhr Gelegenheit, das Schulhaus zu erkunden und sich ausführlich über die Unterrichtsfächer und die vielen Zusatzangebote zu informieren. Schulleitung, Fachlehrkräfte, Beratungslehrer und Schulpsychologe freuen sich auf Gespräche mit den Besuchern in der Schulmensa und auf Schulführungen.

Viele Fächer präsentieren sich mit Unterrichtsmaterialien und Infoständen, an vielen Ständen gibt es auch Möglichkeiten, selbst mitzumachen: Sportvorführungen, Theater-Workshop, Experimente in Physik, Zahlenspiele in Mathematik, Mikroskopieren in Biologie, offene Chorarbeit in Musik, ein Bewegungsparcours in der Sporthalle und die spannenden Vorführungen in Natur und Technik (Biologie und Chemie) werden die zukünftigen Gymnasiasten und ihre Eltern sicher faszinieren.

Experimente in Physik

Und es gibt noch vieles mehr zum Entdecken und Mitmachen: Vom Schmökern in der Lese-Ecke über ein Erdkunde-Quiz, Chor, Sport, Mathe-Spielen bis hin zu Experimenten in Physik reicht das Angebot - und das ist noch nicht alles. Zum Ausruhen, zum Kräftetanken und für Gespräche steht die Mensa ab 11.30 Uhr bereit, die neben Kaffee, Kuchen und Snacks mittags auch ein preiswertes und schmackhaftes Mittagessen bereithält. Die Offene Ganztagesschule, die seit neun Jahren erfolgreiche pädagogische Arbeit am Meranier-Gymnasium leistet, stellt sich in ihren Räumlichkeiten vor. Sie ist ein kostenloses Angebot der Nachmittagsbetreuung und -förderung für Schülerinnen und Schüler der fünften bis achten Jahrgangsstufe. red