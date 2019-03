Am Mittwoch, 20. März, um 18.30 Uhr, findet in der "Oase"-Begegnungsstätte, Luitpoldstraße 28, von 18.30 bis 20.30 Uhr eine Gesprächsrunde des SkF Bamberg über Umgang mit Entscheidungen am Lebensende (ethisches Handeln und die Bedeutung der Patientenverfügung) statt. Referenten sind Dr. Angela Jakob (Allgemeinärztin) und Rudi Wagner-Jakob. Anhand von Fallbeispielen sollen Grundsätze ethischen Handels in Gesundheitsangelegenheiten diskutiert werden. Auch auf die Frage "Können Menschen mit Behinderung eine Patientenverfügung aufsetzen?" soll eingegangen werden. Anmeldung bis 20. März unter Telefon 0951/868533. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Näheres unter ww.skf-bamberg.de. red