Entscheidung über den Dorfladen

80 000 Euro benötigt





Ort und Termin



Am heutigen Donnerstag entscheidet sich in Obertrubach , ob es zukünftig einen Dorfladen im Ort geben wird. Seit Oktober 2017 gibt es keinen Laden mehr, aber die Gemeinde, der Gemeinderat und viele Obertrubacher wollen, dass sich das ändert.Für 18 Uhr hat der ehrenamtliche Arbeitskreis die Bürger der Gemeinde und alle Interessierten ins Bildungshaus zur entscheidenden Gründungsversammlung eingeladen, bei der die Gesellschafteranteile gezeichnet und die Dorfladengesellschaft in Form einer "UG (haftungsbeschränkt) und Still" formell gegründet werden soll."Insgesamt benötigen wir gut 80 000 Euro von den Bürgern in Form von Gesellschaftsanteilen, damit uns das Projekt gelingt, einen Laden von den Bürgern für die Bürger zu eröffnen", sagt Bürgermeister Markus Grüner ( CSU ) und ergänzt: "Wir sind zuversichtlich, dass wir eine breite Beteiligung haben werden und wir es schaffen."Die Gründungsversammlung findet heute, am 5. Juli, ab 18 Uhr im Bildungshaus Obertrubach, Pfarrer-Grieb-Weg 25, statt. Teilnehmen kann jeder, der Interesse hat, sich am Dorfladen Obertrubach zu beteiligen.Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dorfladen-obertrubach.de . red