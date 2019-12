Entscheidung im Januar

Ganz so brisant, wie von der Bürgerinitiative (BI) "Kein Hochregallager in Eyrichshof" befürchtet, gestaltet sich der Zeitplan der Stadt Ebern nicht. "Wir verhalten uns gesetzeskonform und wickeln die Verfahren ordnungsgemäß ab", versichert Bürgermeister Jürgen Hennemann in einer Pressemitteilung.

Die BI hatte die Inanspruchnahme gerichtlichen Eilrechtsschutzes angekündigt, wenn der Stadtrat am heutigen Mittwoch die Satzung für den Bebauungsplan "Gewerbegebiet Eyrichshof" beschließen und damit rechtliche Fakten schaffen sollte. Das Bürgerbegehren gegen das Hochregallager wäre damit umgangen worden. Nun klärt Hennemann darüber auf, dass es sich heute um eine Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses handle, der Satzungsbeschlüsse in Bauleitplanverfahren gar nicht beschließen könne. Dies sei dem Stadtrat vorbehalten, der sich im Januar mit dem Thema befassen soll.

Auch über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens habe nicht der Bauausschuss, sondern der Stadtrat zu befinden. Das am 5. Dezember eingereichte Bürgerbegehren wird laut Hennemann derzeit von der Verwaltung geprüft. Den Beschluss über die Zulässigkeit kündigt er für die Stadtratssitzung am 19. Dezember an.

Der Bauantrag für das umstrittene Hochregallager der Firma Uniwell stehe heute auf der Tagesordnung des Bauausschusses, um das Gremium über den Eingang des Antrages zu informieren und ihnen die Planung vorzustellen, erklärt Hennemann. "Es ist aber nicht vorgesehen und es wird kein Beschluss über das gemeindliche Einvernehmen gefasst." Ein Beschluss über den Bauantrag, beteuert er, werde nicht vor der Entscheidung über das Bürgerbegehren erfolgen.

Das hat die Stadt auch den Anwälten der BI mitgeteilt, die daraufhin erklärte, dass sie derzeit keine Veranlassung sehe, einstweiligen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. eki