Entscheidung im Abstiegskampf steht an

Für die Volleyballer des TV Ebern (7.) steht an diesem Samstag (15 Uhr) in heimischer Halle der vorletzte Spieltag in der Landesliga Nordost auf dem Programm. Für die "Turner" geht es voll um den Klassenerhalt. Abstieg oder Relegation entscheiden sich in den Partien gegen die TS Kronach (6.) und gegen das Tabellenschlusslicht VC Kallmünz-Burglengenfeld. Derzeit nehmen die Eberner punktgleich mit dem VC Hirschaid den Schleuderplatz ein, haben jedoch noch das bessere Satzverhältnis.

In der Begegnung gegen die TS Kronach kommt es zu einem schnellen Wiedersehen, zumal sich beide Teams erst am letzten Wochenende in einer Nachholpartie in Kronach gegenüberstanden. Die "Turner" mussten klar geschlagen mit 0:3 die Heimfahrt antreten. Für die Gäste, die auf Platz 6 alles in trocknen Tüchern haben, ist das Gastspiel in Ebern nicht mehr als eine Pflichtaufgabe.

Die Punkte verschenken werden sie jedoch auf keinen Fall, so dass es bei den Volleyballern von Trainer Horst Hanke schon einer gehörigen Steigerung bedarf, wollen sie die Punkte zu Hause behalten. Coach Hanke begleiten von Spieltag zu Spieltag enorme Personalprobleme, der Kader ist für die Landesliga zu dünn, um einen vielversprechende Saison spielen zu können. Die Konkurrenz im Team fehlt.

Gegen den Tabellenletzten VC Kallmünz-Burglengenfeld ist ein Sieg Pflicht, zumal die Gäste nur einen Punkt weniger auf ihrem Konto haben und mit einem Erfolg die Gastgeber auf den letzten Rang schicken könnten. Die Oberpfälzer verloren in der Hinrunde zu Hause gegen den TVE mit 0:3. Sicher wird auch das bessere Nervenkostüm eine gewisse Rolle spielen. di