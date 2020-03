Entlastung im Kirchturm nötig

Großen Zuspruch fand die Pfarrversammlung im Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. Hierbei waren auch in diesem Jahr wieder die Glocken der Pfarrkirche Sankt Aegidius ein Thema. War es vor einigen Jahren noch die Lautstärke, ging es diesmal um das Geläut selbst. Kirchenpfleger Achim Schnapp berichtete von einem Ortstermin, bei dem sich der Sachverständige Claus Peter ein Bild der drei Kirchenglocken machte. Die zwei kleineren stammen aus dem 14. Jahrhundert. Bei der Bestandsaufnahme stellte der Sachverständige Unregelmäßigkeiten fest. Die Glocken läuten demnach zu hoch und die Schwingrichtung von Glocke und Klöppel stimmt nicht überein. Die dritte Glocke aus dem Jahr 1950 läutet einwandfrei. Claus Peter zieht verschiedene Möglichkeiten in Betracht, wie man diese Unregelmäßigkeiten beheben kann. Es muss ein dem heutigen technischen Standard genügender, die Glocken bestmöglich schonender Läutebetrieb dauerhaft sichergestellt sein. Um eine merkbare Entlastung der beiden alten Glocken zu erreichen, wäre darüber nachzudenken, eine kleine Entlastungsglocke vorzusehen. Der gut erhaltene und außerordentlich stabil gebaute Glockenstuhl ermöglicht es nach Einschätzung des Sachverständigen voraussichtlich, diese Glocke in einem kleinen Glockenstuhlaufsatz unterzubringen. Im April steht ein weiterer Ortstermin mit Dr. Peter und dem Organisten Georg Hagel an.

Was noch ansteht

Der Kirchenpfleger informierte über die Sanierung der Pfarrkirche, an der seit Mai verschiedene Restaurierungs- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Mit Hilfe eines Autokranes wurde das Dach notrepariert, aber: "Nach genauer Prüfung durch die Dachdeckerfirma befindet sich das Dach in einem schlechten Allgemeinzustand und müsste auf längere Sicht komplett saniert werden", so Schnapp. Am Mauerwerk und speziell an den Fenstergesimsen wurden zahlreiche Fehlstellen behoben. Im Doggersandstein wurden Perforationen durch Bienen und Wespen festgestellt, die sich zum Nestbau in den Sandsteinen eingegraben hatten. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hans Rudyk berichtete aus dem zurückliegenden Kirchenjahr - vom Seniorenfasching über Vortrag, Pfarrausflug und Betstunden bis hin zur Feier der Jubelkommunion mit 31 Jubilaren.

Rudyk dankte allen ehrenamtlichen Mitwirkenden und gab anstehende Termine bekannt: Ewige Anbetung wird am 12. April mit einem Gottesdienst und anschließender Betstunde ohne Prozession begangen; Erstkommunion wird in Uetzing am 26. April gefeiert, Jubelkommunion am 3. Mai. Bittgänge finden statt nach Stublang am 1. Mai, nach Kaider am 16., nach Uetzing am 20. Mai, zum Staffelberg am 5. Juni sowie nach Krögelhof am 15. August. Am 30. August feiert die Pfarrgemeinde das Patronatsfest, am 6. September die Kirchweih. Für den Erntedankaltar (4. Oktober) ist Schwabthal zuständig.