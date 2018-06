Entlang des Ostheimers

sek



Eine Wanderung entlang des sogenannten "Ostheimers" unternehmen die Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins Hammelburg am Mittwoch, 4. Juli. Die Strecke führt über den Weyhershauk-Gipfel zur Lichtenburg. Abfahrt ist um 12 Uhr am Bleichrasen in Hammelburg. Eine Anmeldung für die Wanderung ist erforderlich. Die Führung übernimmt bei der Tour Herbert Klabouch.